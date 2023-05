Logo NEO Jan Tubbesing (oben links), Sophia Keil (oben rechts), Muhamad Al Nawara (unten links) und Tom Meyerhoff (unten rechts) sind Ausbildungsbotschafter in ihrem Unternehmen. Foto: Sara Streiter up-down up-down Beratung für Schüler und Berufsinteressierte Ausbildungsbotschafter aus Melle und Hunteburg: Es muss nicht immer ein Studium sein Von Sara Streiter | 24.05.2023, 06:30 Uhr

Wir haben vier Ausbildungsbotschafter aus Melle und Hunteburg getroffen und mit ihnen über ihr Amt und die damit verbundenen Aufgaben gesprochen. Was die jungen Azubis als Botschafter leisten und was ihnen besonders am Herzen liegt.