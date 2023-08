Der in Eicken-Bruche beheimatete Betriebs- und Volkswirt wurde in Berlin geboren und entstammt einer alten Kaufmannsfamilie. Nach seiner Ausbildung zog es ihn immer wieder in das Osnabrücker Land, und er wollte eigentlich in Osnabrück ein Sportgeschäft eröffnen. Eine passende Immobilie war gefunden, doch die Verhandlungen scheiterten.

Melle statt Osnabrück

So wagte der Kaufmann schließlich in Melle den Schritt in die Selbstständigkeit. 1979 gründete Jörg Steinbrecher das Unternehmen Sport Steinbrecher. Er eröffnete an der Haferstraße 42 sein erstes Sportgeschäft und schloss sich dem Intersport-Einkaufsverband an. Die Geschäfte liefen immer besser, sodass der Kaufmann 1982 zur Grönenberger Straße umzog, wo er auf einer Verkaufsfläche von 500 Quadratmetern eine umfangreiche Auswahl an Ganzjahres- und Wintersportartikeln anbot, inklusive einer Werkstatt.

Jörg Steinbrecher organisierte viele Sportreisen

Im selben Jahr gründete Steinbrecher den Skiclub Melle und absolvierte eine Ausbildung zum DSV-Skilehrer. Fortan organisierte er Sportreisen für Gruppen oder Vereine. Seine Passion galt dem Skifahren, aber auch Radreisen gehörten zu seinem Angebot.

Im November 2005 zog das Sportgeschäft in das Starcke-Carrée um, wo mehr Platz zur Verfügung stand und das Sortiment auf einer Ebene platziert werden konnte. 2015 übergab Jörg Steinbrecher das Geschäft an Tobias Ehrhorn.

Mut und Weitsicht

Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Melle City, Raphael Stock, beschreibt den Verstorbenen als einen aktiven Meller Kaufmann, dem es gelungen sei, den Handelsstandort Melle zu stärken. Als besonders beeindruckend bewertet Raphael Stock den Mut und die Weitsicht Steinbrechers, von der Grönenberger Straße ins Starcke-Carrée umzuziehen, um dort ein Vollsortiment an Sportartikeln vorzuhalten. In Erinnerung bleiben auch die vielen Fahrten, die Jörg Steinbrecher für verschiedenen Sportgruppen organisiert hat.