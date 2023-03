Logo NEO Das Abseilen vom Raiffeisen-Silo in Altenmelle hat mich Überwindung gekostet. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Tagebuch vom Truppmann-Lehrgang Ich werde Feuerwehrfrau in Melle: Wir seilen uns vom Raiffeisen-Silo ab Eine Kolumne von Ronja Ackermann | 07.03.2023, 17:12 Uhr

Ich belege den Lehrgang „Truppmann 1“ bei der Freiwilligen Feuerwehr in Melle. Die Hälfte habe ich nun herum: Am Samstag haben wir uns vom Raiffeisen-Silo abgeseilt. Und in der jüngsten Theoriestunde musste ich mein Wissen auf die Probe stellen.