Tagebuch vom Truppmann-Lehrgang Ich werde Feuerwehrfrau in Melle: Erst die Prüfung, dann eine wichtige Entscheidung Eine Kolumne von Ronja Ackermann | 29.03.2023, 06:00 Uhr

Fünf Wochen habe ich den Grundlehrgang „Truppmann 1“ bei der Freiwilligen Feuerwehr in Melle mitgemacht. Am Samstag stand meine Abschlussprüfung an. Danach habe ich eine Entscheidung getroffen, die ich vor eineinhalb Monaten noch nicht für möglich gehalten hätte.