Gastwirt Sepp hat ein Problem: Die Holzbrücke ist zusammengebrochen und seine Gäste kommen nicht mehr über den reißenden Fluss vor seinem Haus. Nun wird jede helfende Hand gebraucht, um die Brücke wieder aufzubauen: So liest es sich in dem Logbuch des kleinen Solarlux-Maskottchens Sabiene, das auf dem Campus-Gelände lebt und die Besucher-Kinder auf der Entdeckungsreise begleitet.

Einfach genial: Der siebenjährige Mattes hat die berühmte Leonardo-Brücke nachgebaut.

Entdeckertour in Melle

Auf die kleinen Abenteurer warteten an vielen Stationen knifflige Aufgaben und sie mussten sich auf dem in Kontinente eingeteilten Gelände einigen Herausforderungen stellen: Denn bei der Holzbrücke handelte es sich zufälligerweise um die sich selbst tragende Bogenkonstruktion der weltberühmten Leonardo-Brücke. Und die sollte wieder aufgebaut werden: „Fünf Minuten habe ich dafür gebraucht“, erzählte der siebenjährige Mattes, der anhand einer Modellbrücke sehen konnte, wie man die ineinander verkeilten Holzstücke geschickt anordnet.

Steine bemalen erfreute sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit.

Schüsse auf Sicherheitsglas

Wem das zu schwer war, konnte sich alternativ beim Strohtoben auslassen oder sein Geschick beim „Kühemelken“ unter Beweis stellen. Am ‚Kick-Point‘ sollten die kleinen Fußballprofis bei der „Speedmessung“ möglichst mit einer präzisen Geschwindigkeit von exakt 40 km/h – in Anspielung auf den 40. Geburtstag der Firma – auf eine Sicherheitsverglasung mit einem High-Speed-Schuss zielen: „Wir demonstrieren an dieser Station, wie stabil unsere Gläser sind und dass sie der Schussgewalt widerstehen können“, sagte Stephan Hettlich von Solarlux.

Am Kick-Point ging es bei der Speedmessung um High-Speed-Schüsse.

Viele Stände und Programmpunkte

„Herzlich willkommen in Asien! Asien ist voller Traditionen und Bräuche“ lautete das Motto am Origami-Stand von Natascha Tosic: „Wir haben hier heute schon sehr viele Herzchen, Windmühlen, Frösche, Kraniche, Fische, Drachen und vieles mehr gefaltet“, erzählte die begeisterte Faltkunst-Liebhaberin.

Lea und ihre Eltern Sabrina und Daniel Henke falten Origami-Kunstwerke.

Mitmach-Zirkus mit Allround-Talent

Beim Mitmach-Zirkus „Rudis Show“ konnten die kleinen Besucher Zirkusluft schnuppern und viele Kunststücke erlernen: Seiltanz, Teller-Jonglage, Balancieren, Ringewerfen, Hochrad, Diabolos und sogar Porzellan-Jonglage für Erwachsene ließen die Herzen aller kleinen und großen Zirkusfans höher schlagen. Bei seiner Zaubershow ließ Allround-Talent Rudi auf wundersame Art und Weise Münzen vor den Augen der Zuschauer verschwinden und löste Knoten wie von „Zauberhand“ auf.

„Rudis Show" faszinierte Groß und Klein mit verblüffenden Zaubertricks.

Live-Musik und Cocktail-Lounge

Die traumhafte Inselwelt von Ozeanien erlebten die Besucher in der Lounge-Area im Herzen des Campus-Geländes direkt neben der Wildblütenwiese: Live-Musik, eine Cocktailbar, Riesenseifenblasen, Tischkicker, gemütliche Sitzgelegenheiten und vieles mehr luden die Gäste zum Verweilen und Genießen ein. Außerdem konnten Interessierte am Stand von René Uhlen Materialien erkunden und Produkte testen.

Die Musik-Band verbreitete chillige Atmosphäre zum Verweilen und Genießen.

Viele weitere Aktions- und Mitmachangebote am Wochenende wie Trampolinspringen, Steine bemalen, Reaktionsspiele, Rodeo-Reiten und Pendelschlagen boten Jung und Alt ein abwechslungsreiches Programm. „Der Kerngedanke der Stationen ist das Erleben des natürlichen Prinzips unserer technischen Konstruktionen“, erklärte Marketing-Leiter Matthias Fuchs am Infopoint, wo die fleißigen Entdecker gegen Vorlage ihres abgestempelten Logbuchs ihre Belohnung abholen konnten.

Cowboyhutspiel: Viele Aktionen waren überall auf dem Gelände zu finden.

Insgesamt waren am Wochenende mehr als 25.000 Besucher bei dem Familienfest, gaben die Veranstalter an. Highlights neben den genannten Programmpunkten waren auch Fußball-Freestyleshow mit Jannik Freestyle, Zaubershows und der Besuch von Profis des VfL Osnabrück. Selbst der Finalsieg der deutschen Baskteballer bei der WM wurde live übertragen.

Während eines Festakts wurde das 40-jährige Jubiläum des Spezialisten für Glasfaltwände gefeiert. Gegründet wurde das Unternehmen vor 40 Jahren von Herbert Holtgreife und dem verstorbenen Heinz-Theo Ebbert. Heute wird es in zweiter Generation von Stefan Holtgreife geführt. Seit 2016 ist Solarlux in Melle ansässig.