Meldungen über gestorbene Hunde haben sich als nicht wahr erwiesen. Symbolfoto: Unsplash/Andre Klimke up-down up-down Falsche Warnung Hunde in Melle an Giftködern gestorben? Polizei spricht von „Fake-News“ Von Christina Wiesmann | 14.11.2022, 13:23 Uhr

In einer App für Hundebesitzer ist gewarnt worden: „Achtung! Ausgelegte Giftköder im Riemsloher Wald“. Auch in sozialen Netzwerken machte die Meldung die Runde. Mit dem Hinweis, dass bereits drei Hunde an Giftködern gestorben seien. Der Polizei indes liegen keine entsprechenden Hinweise vor.