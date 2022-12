In dieser Saison in der 2. Kreisklasse aktiv: Yakup Akbayram von Melle Türkspor. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Vor dem Derby gegen den SC Melle Hüggelcup-Legende Yakup Akbayram: „Der Sieg mit Türkspor sticht heraus“ Von Sven Schüer | 21.12.2022, 12:30 Uhr

Yakup Akbayram hat den traditionsreichen Hüggelcup in Hasbergen fünfmal gewonnen. In diesem Jahr wagt der 31-Jährige einen weiteren Anlauf mit Türkspor Melle. Im Interview spricht Akbayram über die Vorfreude auf das Turnier, seine besondere Beziehung zum Hüggelcup und das Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein schon in der Vorrunde.