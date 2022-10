Jan Springhetti steuerte sechs Treffer zum Auswärtssieg der HSG Grönegau-Melle in Bramsche bei. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Zurmühlen fällt nach Verletzung aus HSG Melle klettert nach Sieg in der Tabelle nach oben Von Michael Hengehold | 04.10.2022, 12:37 Uhr

Am frühen Sonntagnachmittag trat die HSG Grönegau-Melle zum ersten Auswärtsspiel beim TuS Bramsche II an. Nach dem klaren 37:21-Sieg klettern die Tiger in der Tabelle der Regionsoberliga auf Platz 3.