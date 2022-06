Ist im Alter von 85 Jahren verstorben: Horst Große-Johannböcke. FOTO: Familie Große-Johannböcke up-down up-down Horst Große-Johannböcke gestorben Melle trauert um einen Mann der Gemeinschaft Von Jürgen Krämer | 24.06.2022, 15:15 Uhr

Im Alter von 85 Jahren ist Horst Große-Johannböcke gestorben. Mit seiner Ehefrau, seinen Kindern und Enkelkindern trauern in Melle zahlreiche Menschen um eine Persönlichkeit, die sich in vielerlei Hinsicht bleibende Verdienste erworben hat – als Pädagoge, als Kommunalpolitiker und als Funktionsträger in unterschiedlichen ehrenamtlichen Bereichen.