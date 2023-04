Die Feuerwehr musste am frühen Dienstagmorgen ausrücken. Symbolfoto: Monika Skolimowska up-down up-down Feuer drohte überzugreifen Holzhaus gerät auf Campingplatz in Melle in Brand Von Janina Schweer | 11.04.2023, 06:15 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen ist es zu einem Feuerwehreinsatz auf einem Campingplatz am Ludwigsee in Melle gekommen.