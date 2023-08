Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Baugenehmigungen stark rückläufig, von bis zu 20 Prozent ist die Rede. Bekommt auch Melle diese Entwicklung zu spüren? „Ja, das trifft auch auf die Stadt Melle zu“, erklärt der städtische Mediensprecher Jürgen Krämer auf Nachfrage. Hat die Stadt zum Beispiel im ersten Halbjahr 2013, also vor zehn Jahren, insgesamt 190 Baugenehmigungen erteilt, so waren es im ersten Halbjahr dieses Jahres lediglich 120.

Im Quartier „Neue Mitte Nord“ entstehen bis zu 180 Wohneinheiten. Foto: Stefan Gelhot Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Die Zahl der Anträge hat zwar abgenommen, aktuell werden jedoch mehr Mehrfamilienwohnhäuser beantragt, sodass die Zahl der genehmigten Wohneinheiten nicht gesunken ist“, führt Jürgen Krämer aus. So beinhalten die in diesem Jahr erteilten 120 Genehmigungen 44 Wohnbauvorhaben mit insgesamt 116 Wohneinheiten.

Vor zehn Jahren mehr Einfamilienhäuser

Zum Vergleich: Vor zehn Jahren war die Nachfrage nach Einfamilienhäusern wesentlich stärker ausgeprägt. So wurden in Melle im gesamten Jahr 2013 exakt 351 Genehmigungen erteilt, davon 110 Wohnbauvorhaben mit gerade einmal 124 Wohneinheiten. Im ersten Halbjahr 2013 waren es 65 Anträge mit insgesamt 73 Wohneinheiten.

Dass die Zahl der Bauanträge auch in Melle rückläufig ist, führt die Stadt auf die hohen Baustoffpreise und Zinsen zurück, eine Entwicklung, die dem bundesweiten Trend entspricht.

Bauplätze sind schnell vergriffen

An welchen Stellen in Melle sind derzeit noch Bauplätze verfügbar? „Nach der Entwicklung eines neuen Baugebietes werden die Bauplätze innerhalb kürzester Zeit veräußert“, schildert Jürgen Krämer. So sei das Gros der Baugrundstücke bereits zum Satzungsbeschluss nicht mehr verfügbar, da die Vermarktung frühzeitig starte und die Bauplätze von den Interessierten bei den Projektentwicklern reserviert werden.

Sozial- und Eigentumswohnungen, Doppel- und Reihenhäuser: Das ist im Baugebiet „Im Wievenkamp“ in Gesmold alles geplant. Foto: Stephanswerk Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Krämer verweist in diesem Zusammenhang auf die Homepage der Wohnungsbau Grönegau. Dort heißt es zum Beispiel.: „Aktuell sind keine Bauplätze verfügbar. Mit Hochdruck arbeiten wir an dem neuen Baulandangebot für Sie.“

Wie lange dauert es im Durchschnitt, bis in Melle eine Baugenehmigung erteilt wird? „Die Stadt Melle ist bestrebt, Baugenehmigungen in angemessener Zeit zu erteilen“, betont Jürgen Krämer. Die Bearbeitungsdauer könne jedoch nicht pauschal benannt werden, da sie von der Komplexität des Bauvorhabens abhängig ist.

Vielfach müssten Stellungnahmen externer Behörden eingeholt werden, auf die die Stadt angewiesen sei. Und neben der Beteiligung zuständiger Fachstellen könnten auch unvollständige oder ungenügende Unterlagen die Genehmigungsverfahren verzögern.