Kaum Platz im Kinderhaus in Melle-Buer: Die Erweiterung wurde bereits 2018 beschlossen. Vier Jahre später ist nicht viel passiert und der geplante Anbau wird immens teurer. Fertigstellung Ende 2024 Hohe Baukosten: Kinderhaus Melle-Buer wird viel teurer als geplant Von Ina Wemhöner | 26.08.2022, 14:10 Uhr

Warten lohnt sich nicht immer – gerade in Zeiten, in denen die Baupreise extrem steigen und Handwerker Mangelware sind. Unlängst sollte das Kinderhaus in Melle-Buer erweitert werden, doch seit dem Beschluss 2018 hat sich kaum was getan und die geplanten Kosten haben sich mittlerweile mehr als verdoppelt.