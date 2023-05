Viele Bräute im top-gepflegten Kult-Automobil: ein T1, der für Hochzeitsfahrten gebucht werden kann. Foto: Bettina Klimek up-down up-down Hochzeitsmesse lockt Heiratswillige Eine Hochzeit auf Probe beim „Tag der Verlobten“ in Melle Von Bettina Klimek | 23.05.2023, 16:35 Uhr

Was ziehen wir an? Wo feiern wir? Wie sollen die Ringe aussehen? Wollen wir eine Zeremonie in der Kirche oder eine freie Trauung? Damit die eigene Hochzeit „der schönste Tag im Leben“ wird, müssen viele Entscheidungen getroffen werden. Mehr als 80 Paare kamen am Sonntag nach Melle, um während der Hochzeitsmesse „Tag der Verlobten“ Antworten auf diese Fragen zu finden.