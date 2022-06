Damals 1992: Die Westumgehung befindet sich nach jahrelangen Diskussionen im Bau. FOTO: Dieter Ulferts Historischer Bildervergleich: Heute die Westumgehung Im Lauf der Zeit Von Michael Woll | 25.02.2011, 18:40 Uhr

Heute führt unsere Zeitreise einmal nicht so weit in die Vergangenheit. Das historische Foto ist noch keine 20 Jahre alt und zeigt die Baustelle der Westumgehung im Jahr 1992. Vielleicht erinnern Sie sich an die jahrelangen Diskussionen um den Bau der Straße. Ich war damals zu jung, als dass ich mich für Kommunalpolitik interessiert hätte, weshalb ich mir die Artikel im Archiv unserer Zeitung angesehen habe.