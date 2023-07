Ein Gefahrenpunkt ist auch die Redecker Straße (K 213) in Neuenkirchen: Hier soll zukünftig aber ein Radweg entstehen. Der Landkreis strebt eine Realisierung der Maßnahme im Jahr 2025 an. Es gibt aber viele weitere gefährliche Ecken in Melle, meinen die Bürger.

Foto: Stefan Gelhot up-down up-down