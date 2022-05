Ein besonderes Ambiente: In Martin Kienkers „Herren Gedeck“ dreht sich alles um hochwertige Spirituosen. FOTO: Stefan Gelhot Edle Tropfen in einmaligem Ambiente „Herren Gedeck“: Erste Fotos aus Melles neuer Eventlocation Von Christina Wiesmann | 06.05.2022, 16:28 Uhr

Sie laufen unter dem Namen „Schwarzbrannt“, die fassgelagerten Emmerbrände von Martin Kienker und Sebastian Feil. Nun folgt der nächste Schritt. In Westerhausen geht das „Herren Gedeck“ an den Start. Was es dort gibt, verrät Martin Kienker.