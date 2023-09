Keine leichte Aufgabe für den MGV Concordia, der sich mit der Uraufführung des „Meller Mega Chors“ einen besonderen Programmpunkt für das Herbstfestival auf dem Erdbeerhof Böckmann in Neuenkirchen ausgedacht hat. Es geht schon mit der Wahl der Location los und endet mit der Frage, wie man es schafft, eine Gruppe von 150 Sängern so zu dirigieren, dass ein harmonisches Musikerlebnis dabei herauskommt.

Ein Dirigent, 150 Sänger

Doch die Bedenken kann Eberhard Richter, der Vorsitzende des MGV, ausräumen: „Die fünf Chöre haben die Stücke für sich geübt und dann hatten wir noch mehrere Proben mit allen.“ Die Leitung übernimmt Dirigent Jörg Niederbudde. „Im wahren Leben ist er Polizist und die Musik ist sein Hobby“, sagt Richter. Trotzdem sei es eine Herausforderung, „da jeder Chor an einen anderen Dirigenten gewöhnt ist.“

Bühne aus 130 Europaletten

Am Donnerstag zuvor findet die Generalprobe auf dem Erdbeerhof statt und da sollen alle anwesend sein, denn die bisherigen Proben fanden noch in den Hallen des Landmaschinenbetriebs Ackermann statt. „Es war nicht leicht, einen passenden Ort zu finden“, sagt Richter. Und eine passende Bühne gebe es erst recht nicht: „Wir bauen am Mittwoch eine zwölf Meter breite Bühne aus 130 Europaletten auf.“

Doch die Mühen seien es wert: „ So etwas hat es hier noch nicht gegeben, das ist einmalig“, freut sich Richter. Los geht es am Samstag um 19 Uhr an der Rahdenstraße 8 in Neuenkirchen. Tickets können im Vorverkauf für 5 Euro erworben werden. An der Abendkasse kosten die Tickets 7 Euro.

Mehr Informationen: Hier gibt es Tickets: größer als Größer als Zeichen Fleischerei Wittler (St.-Annener-Straße 96, 49326 Melle)

Schreibwaren Oermann (Hauptstraße 6, 49326 Melle) Und bei den mitwirkenden Gesangsvereinen: MGV Schledehausen (0172 8403022)

Cäcilia Sondermühlen (05422 709047)

MGV Ober- und Niederholsten (05422 7685)

MGV 1869 Gesmold (05422 2445)

Karaoke-Programm: „Sing Together“

Das Herbstfestival soll aber nicht nur ein Hörerlebnis werden: „Wir planen auch eine Mitsing-Aktion.“ Das sogenannte „Sing Together“ ist eine Variation des „Rudelsingens“, bei dem das Publikum angeleitet durch den Dirigenten einstimmt. „Es gibt eine instrumentale Begleitung und auf einer riesigen Leinwand wird der Text übertragen – wie beim Karaoke singen“, erklärt Richter. Der Männergesangverein aus St. Annen hat das gemeinschaftliche Singen erstmals beim Karneval getestet: „Und das ist so gut angekommen, dass wir es jetzt weiter ausbauen.“ Im Repertoire finden sich allseits bekannte Klassiker von „Griechischer Wein“ bis „Marmor, Stein und Eisen bricht“ , sodass die Leinwand zur Nebensache werden könnte.

DJ Diegro aus Buer legt auf

Als letztes Highlight des Abends legt DJ Diegro alias Dieter Groenewoud aus Buer auf.