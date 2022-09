Herbstwetter auf Fest in Melle. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down „Herbst-Töne“: Musik und Shopping Nass und kalt: Herbst-Wetter trübt die Stimmung beim Meller Stadtfest Von Ina Wemhöner | 24.09.2022, 15:56 Uhr

Aber trotz Regen und Kälte strömten doch noch einige Besucher am Samstagnachmittag mit Regenschirmen in die Meller Innenstadt für das Fest „Herbst-Töne“. Neben Live-Musik und Kinderprogramm steht ein langes Shoppingwochenende, inklusive verkaufsoffener Sonntag, an.