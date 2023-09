Die Herbst-Töne tragen ihren Namen nicht zufällig. Zum einen verweist er natürlich auf die beginnende Saison. Zum anderen ist Musik ein wesentlicher Bestandteil. Das beginnt an der Sparkasse Mühlenstraße und endet am Polizeikommissariat – oder umgekehrt.

Wobei die letzte Musik vor der Autobahn schon an der Ecke Kirchstraße erklingt, wo Fats Meyer ihre ganz eigenes Bouqet der Rock- und Popgeschichte zaubern. Das Duo hat ein Faible für Indiesounds und besteht auf sein Recht zu feiern, um mal die Beastie Boys zu zitieren, deren „Fight for your right (to party)“ unter sie unter anderem an diesem Sonntag über die Plettenberger Straße schallten lassen.

„Pinball Wizard“ von The Who spielten Fats Meyer am Sonntag unter vielen anderen Songs. Foto: Michael Gründel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Eine Ecke weiter geht es etwas luftiger zu, das Duo Enchanté aus Bad Essen setzt vor dem Kaufhaus Böckmann auf Bossa, leichten Jazz und Chansons. „Wir machen die Swing-Kiste auf“, erklärt Dunja Schäfer den Jazz-Anteil. Sie steht seit 15 Jahren mit Vater Lutz auf der Bühne.

Das Duo Enchanté aus Bad Essen besteht aus Vater und Tochter: Dunja und Lutz Schäfer. Foto: Michael Gründel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Jazz ist auch auf der Rathausplatte das Thema, die Greenhouse Jazzband hat ebenfalls ein gefälliges Set zusammengestellt, dass irgendwo zwischen Rio de Janeiro („Girl from Ipanema“) und New Orleans (Dixie-Sound) angesiedelt ist und versucht, die Menschen zum Stopp zu motivieren.

Was nicht so einfach ist, denn die Herbst-Töne sind vor allem Tage der offenen (Laden-) Tür. Bummeln, Schauen, Plaudern. Eine Bratwurst, Crêpes oder Reibekuchen auf die Hand, Anstellen an einer der drei Eisdielen auf der Töne-Tour. Mal probesitzen in einem der neuen Modelle an der Automeile, die stets an der unteren Mühlenstraße zu finden ist – so geht Herbst-Töne. Da sind die Töne wohl willkommen, aber eben eher als Anlass für einen kurzen Halt oder als Ohrwurmspender im Vorbeigehen; „Girl from Ipanema, düdüdüdüüü ...“

Mehr Aufmerksamkeit bekommen nur die Pipes & Drums, die durch die Straßen ziehen und mal hier mal dort die Dudelsäcke dudeln lassen. Sie bieten was für Ohren und Augen. Und fürs Handy, natürlich. Gefühlt sind die Musiker vom Osnabrück-Branch, also dem Hasestadt-Zweig, am Samstag und Sonntag der meistgefilmte Act.

Damit können Martin Connell, der an der Sparkasse spielt, und Lokalmatadorin Katrin Remmert an der Einmündung Neuer Graben auf die Mühlenstraße sicher gut leben. Denn auch die beiden, die jeweils Songs und Sounds der Singer/Songwriter-Abteilung interpretieren, finden dann doch ihr Publikum, auch wenn es diesmal etwas flüchtiger ist. Ein harter Kern an Fans findet sich aber an fast jeder Bühne ein.

Dass Lila die Farbe der Saison ist, erfahren City-Besucher vor dem Modehaus Stock, wo Raphael Stock die Modenschau moderiert. Auch sie erweist sich als Anziehungspunkt für viele Interessierte.

Zwar dauert es am Nachmittag ein wenig, bis sich die Innenstadt wirklich gefüllt präsentiert, aber zur besten Kaffeezeit gegen 15 Uhr drängen sich bei feinstem Sonnenschein tausende Bummelaner durch Mühlenstraße und Plettenberger Straße. Manche tragen schon Lila. Woher wussten die das?