Wie so oft im Leben gehört Glück dazu, wenn Sie der- oder diejenige mit dem richtigen Riecher sein wollen. Kein Glücksrad, keine Lostrommel warten auf die Teilnehmer unseres Gewinnspiels, sondern ein Code. Den es zu knacken gilt. Wer die korrekte Zahlenfolge eingibt, dem öffnet sich die Box mit dem Melle-Gutschein im Wert von 100 Euro darin.

Schwer? Leicht? Das werden Sie am Samstag merken, wenn sie versuchen, die fünf Zahlen zu erraten und in der richtigen Reihenfolge einzugeben. Teilnehmen darf jeder ab 16 Jahren. Wer jünger ist, nur in Begleitung der Eltern.

Niemand weiß, wie lange es dauert

Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Sudden Death, wie man im Eishockey sagen würde, möglich ist. Wir sind ab 14 Uhr für Sie da. Sollte jemand fünf Minuten später den Code knacken, wäre das Spiel unmittelbar beendet. „Derjenige sollte dann am Samstag unbedingt noch Lotto spielen“, sagt Jonas Hagenhoff vom Verlagsmarketing lachend.

Außerdem werden am Samstag auch Vertreter der Redaktion vor Ort sein. Möchten Sie etwas loswerden, haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen? Sprechen Sie uns gern an. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Sie finden uns in der Mühlenstraße 24.