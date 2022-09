Viel Musik und shopping: Das bieten die Meller Herbsttöne am kommenden Wochenende. Foto: Werbegemeinschaft Melle City up-down up-down Am 24. und 25. September Herbst-Töne in Melle: Musik hören, shoppen und flanieren Von noz.de | 21.09.2022, 06:03 Uhr

Unter dem Motto „Herbst-Töne“ bringt die Werbegemeinschaft Melle-City am Samstag, 24. und Sonntag, 25. September, Musik in die Meller Innenstadt. Auch ein langes Shopping-Wochenende winkt. Außerdem wird am Sonntag die Feier zur Gebietsreform am Rathaus veranstaltet.