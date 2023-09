Erstes Heimspiel am Samstag Jetzt richtig da: Das hat Connor Stümpel mit den Eickener Handballern vor Von Heike Dierks | 14.09.2023, 13:22 Uhr Eickener Handballer mit Oberliga-Erfahrung: Connor Stümpel (links) – hier im Abstiegs-Showdown der Vorsaison gegen Eyendorf. Archivfoto: Niels Wagner up-down up-down

Beim beachtlichen Remis der Eickener Handballer zum Verbandsliga-Auftakt in Wilhelmshaven war ein Spieler dabei, der jetzt fest zum Team gehört: Connor Stümpel erzählt, warum er sich Eicken nun komplett angeschlossen hat und was er dem Team in dieser Saison zutraut.