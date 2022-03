Es sind noch Plätze frei: Pastor Bernhard Julius hofft auf gefüllte Besucherreihen beim Open-Air-Gottesdienst auf der Waldbühne am heiligen Abend. FOTO: Simone Grawe Oftmals Anmeldungen nötig Waldbühne, Schulhof, Sägewerk: Wo Meller Gemeinden am Heiligabend Gottesdienste feiern Von Kirsten Muck, Simone Grawe | 12.11.2020, 12:52 Uhr

Alles ist in diesem Jahr anders, Weihnachten auch. Neben den klassischen Gottesdiensten in den Kirchen wird es auch Feiern an ausgefalleneren Orten geben. Welche Gemeinde in Melle nun wie und wo den Weihnachtsgottesdienst oder Messen abhält, haben wir zusammengestellt.