Am Pokertisch angetroffen Hausdurchsuchungen in Melle: Sexualdelikt, Drogenfund, Glücksspiel

Hintergrund der Hausdurchsuchungen in mehreren Objekten in Melle am 25. Februar war ein Sexualdelikt. Dabei wurden mehr als 1100 Gramm eines weißen Pulvers gefunden und Personen beim Glücksspiel angetroffen.