Letzte Löscharbeiten wurden von der Feuerwehr ausgeübt. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Feuerwehr alarmiert Hausbewohner löscht Heckenbrand in Melle-Buer selbst Von Stefan Gelhot | 20.04.2023, 11:52 Uhr

Am Donnerstag gegen 10.30 Uhr ist in Melle-Buer eine Zypresse in Brand geraten.