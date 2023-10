Rätselhafte Symbole an der Hauswand Wohnhaus in Melle-Oldendorf einfach mit Farbe vollgesprüht: Bewohner Ralf Wente ist geschockt Von Alexander Kruggel | 19.10.2023, 17:05 Uhr Ralf Wente lässt den Blick von seiner Terasse in die Weite schweifen. Seit dem Wochenende fragt er sich: Wurde er Opfer eines Dummejungenstreichs oder hat er sich Feinde gemacht? Die Zeichen, die mit roter Farbe an sein Haus gesprüht wurden, geben ihm Rätsel auf. Foto: Alexander Kruggel up-down up-down

Als Ralf Wente am Samstagmorgen nach Hause kommt, ist irgendetwas anders. Kleber läuft aus dem Schloss seiner Haustür – jemand hat sich daran zu schaffen gemacht. Als Wente sein Haus betritt, trifft ihn der Schock: Mit roter Sprühfarbe hat jemand rätselhafte Symbole an die Fenster auf der Rückseite und auf seine Terassenmöbel gesprüht. Was bleibt, ist nicht nur der Sachschaden, sondern auch die Furcht davor, dass sich der Vorfall wiederholen könnte...