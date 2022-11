Windkraft in der Unterzahl: Die Westhoyeler Windmühle ist eine von einst nur zehn Windmühlen in Melle. Foto: Dominik Ropers up-down up-down 500 Fotos auf mehr als 200 Seiten Neues Buch erschienen: Warum Melle eine Stadt der Mühlen ist Von Petra Ropers | 12.11.2022, 10:30 Uhr

„Es klappert die Mühle am rauschenden Bach…“ – kaum jemand denkt bei dem alten Volkslied an Melle. Tatsächlich aber drehten sich im Grönegau einst an fast 80 Mühlen die Wasserräder. „Melle – Stadt der Mühlen“ überschreiben deshalb die Autoren Hartmut Burmann und Bernd Meyer ihr neues Buch zum Thema.