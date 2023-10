82-Jähriger aus Wellingholzhausen Mal Opa, mal Mordopfer: Hans Birke spielt seit über 60 Jahren Dorftheater Von Christina Wiesmann | 10.10.2023, 08:20 Uhr Seit mehr als 60 Jahren steht Hans Birke auf der Theaterbühne in Wellingholzhausen. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

Seit 1960 steht er auf der Bühne im Dorf. In den mehr als 60 Jahren ist Hans Birke aus Wellingholzhausen in die unterschiedlichsten Rollen geschlüpft. Was ihn als Darsteller besonders glücklich macht, hat er im Gespräch erzählt.