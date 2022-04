Ein hart umkämpftes Spiel lieferten sich die Verbandsliga-Handballer der Eickener SV – mit Jonas Visse am Ball – und der Gast ATSV Habenhausen II. FOTO: Laura Beckmann Verbandsliga: 31:32 gegen Habenhausen Handballer der Eickener SV verlieren den Krimi in letzter Sekunde Von noz.de | 25.04.2022, 13:29 Uhr

Die Handballer der Eickener SV haben eine spannende Heimpartie in der Verbandsliga am Samstagabend gegen den Tabellenvierten ATSV Habenhausen II in den letzten Sekunden noch knapp mit 31:32 verloren.