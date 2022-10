Sascha Stolze trug mit vier Treffern in Folge in der Schlussphase wesentlich zum Erfolg der Eickener SV bei der HSG Bützfleth bei. Hier trifft er gegen den VfL Fredenbeck II. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down ESV und HSG Melle mit gleichem Ergebnis Als ein Debakel droht, drehen Eickens Handballer plötzlich auf Von noz.de | 24.10.2022, 12:20 Uhr

Die Handballer der Eickener SV haben in der Verbandsliga bei der HSG Bützfleth/Drochtersen nach neun Toren Rückstand in der 40. Minute eine furiose Aufholjagd gestartet und am Ende 27:26 gewonnen. Mit identischem Ergebnis hat Regionsoberligist HSG Grönegau-Melle die Partie beim VfL Bad Iburg für sich entschieden.