ESV-Torwart Simon Drosselmeier rettete den kostbaren Sieg. FOTO: Stefan Gelhot (Archiv) Samstag Entscheidung im Abstiegskampf? In allerletzter Sekunde: Handballer der Eickener SV gewinnen in Wilhelmshaven Von Heike Dierks | 03.06.2022, 16:01 Uhr

Der Klassenerhalt rückt in greifbare Nähe. Die Verbandsliga-Handballer der Eickener SV haben in einem spannenden Nachholspiel am Donnerstagabend beim Tabellensechsten Wilhelmshavener HV II gewonnen - und damit den ersten Nichtabstiegsplatz zurück.