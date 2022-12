Handball-Verbandsligist Eickener SV gastiert zum Jahresabschluss beim Spitzenreiter OHV Aurich II. Hier ist Kilian Lülf gegen den VfL Fredenbeck II am Ball. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Meller Sport: Handball, Volleyball Ein Eickener Handballer gibt beim Gastspiel in Aurich sein Debüt Von Heike Dierks | 08.12.2022, 15:56 Uhr

Beim Gastspiel in Aurich soll es in Reihen der Eickener Verbandsliga-Handballer ein Debüt geben. Regionsoberligist HSG Grönegau-Melle steht zum Jahresausklang vor einer Pflichtaufgabe in Wallenhorst. Die Landesliga-Volleyballer der VSG Melle haben in Osnabrück ein wichtiges Kellerduell vor sich.