Eickens Philipp Bolte ist zurück im Training. Reicht es bereits für einen Einsatz gegen Neerstedt? Hier ist er vor rund einem Jahr gegen Bergen am Ball. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Meller Sport: Tischtennis, Volleyball Eickens Handballer gastieren bei einer überraschend abstiegsgefährdeten Mannschaft Von Mattis Wittenbrock und Heike Dierks | 23.02.2023, 17:20 Uhr

Eickens Verbandsliga-Handballer reisen am Wochenende zum abstiegsbedrohten TV Neerstedt, während die HSG Melle in der Regionsoberliga Bramsche II erwartet. Oldendorfs Regionalliga-Tischtennisspielerinnen stehen vor einem Doppelspieltag in eigener Halle. Die Volleyballer der VSG Melle haben in der Landesliga wegweisende Kellerduelle vor sich.