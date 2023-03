Mit Wucht und Enthusiasmus wollen die Eickener Verbandsliga-Handballer – hier mit Sascha Stolze gegen Daverden – dem Wilhelmshavener HV II begegnen. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Meller Sport mit Tischtennis und Volleyball Eickener Handballer wollen Wilhelmshavens Aufstiegsambitionen ausbremsen Von Mattis Wittenbrock und Heike Dierks | 16.03.2023, 12:28 Uhr

Eickens Verbandsliga-Handballer wollen ihre schlechte Leistung gegen Fredenbeck II an diesem Wochenende wieder wettmachen, Regionsoberliga-Spitzenreiter HSG Grönegau-Melle möchte zurück in die Erfolgsspur. Und Oldendorfs Tischtennisfrauen könnten am Doppelspieltag auswärts die Regionalliga-Vizemeisterschaft klarmachen.