Auch nach der Pause änderte sich nichts an diesem packenden und spannenden Spiel. Bis zum 20:18 lagen die Meller Jungs nun vorn, ehe der ETB wieder Oberwasser bekam. Die Akteure von HSG-Trainer Bernd Riemann hatten die meisten Gegenspieler des ETB zwar gut im Griff, doch der Linksaußen-Spieler der Gäste bereitete ihnen zusehends massive Probleme, da er sich immer wieder geschickt durchsetzen konnte.

Die Gäste machten ihre Sache sehr gut, obwohl die Meller Abwehr engagiert die Lücken dichtmachte und untereinander geschlossen auftrat. In der Folge konnte die HSG aus einem 8:10 Rückstand noch eine 11:10-Führung zur Halbzeit herausholen.

Doch die Meller glichen im nächsten Angriff immer wieder aus, da viel Bewegung und vor allem Zug zum Tor im Spiel waren. Elsfleth versuchte es vorwiegend mit dem Eins-gegen-eins-Spiel, legte dann jedoch zum freien Mitspieler ab und kam so oft zum Torerfolg.

Ein weiterer Knackpunkt waren vermehrte technische Fehler im Angriff durch unnötige Abspielfehler – oder das Durchlaufen des Kreises, was etliche Male abgepfiffen wurde. Was Elsfleth technisch im Eins-gegen-eins-Angriff voraus hatte, glichen die Meller Jungs mit Leidenschaft und Willen aus. Eine Minute vor Schluss führte der Gast mit 28:30. Melle verkürzte wieder auf ein Tor zum 29:30 und stellte anschließend auf Manndeckung um, was zum Ballgewinn führte. 45 Sekunden blieben noch, um zum Ausgleich zu kommen. Die Jungs versuchten die passende Lücke zu finden, Elsfleth verteidigte aber geschickt und rettete das Ergebnis über die Zeit.

„Das ist natürlich sehr schade für meine Mannschaft. Das ist jetzt die dritte knappe Niederlage mit einem Tor in den letzten vier Spielen. Mit dem engagierten Auftritt hatten wir hier durchaus ein Unentschieden verdient“, so Riemann nach dem Spiel.

Aufstellung: Mathis Osing (TW), Finn Ronning, Lukas Redecker, Julian Hülskötter , Leon Sträter, Moritz Altemeyer, Leonard Pieper, Jonas Hegen, René Trinogga, Axel Pohnke.