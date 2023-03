Der Meller HSG-Spielmacher Florian Bößmann könnte gegen den TV Dinklage II wegen personeller Ausfälle auf dieser Position als Kreisläufer gefragt sein. Archivfoto: Rolf Dieckhöner up-down up-down Meller Sport mit Handball und Tischtennis Florian Bößmann von der HSG Melle steht vor einer Sonderrolle gegen Dinklage Von Mattis Wittenbrock und Heike Dierks | 09.03.2023, 11:46 Uhr

Die Handballer der HSG Melle wollen in Dinklage beste Voraussetzungen für die heiße Phase des Regionsoberliga-Aufstiegskampfs schaffen. Oldendorfs Tischtennisspieler stehen in der Landesliga am Wochenende vor einer fast unlösbaren Aufgabe beim Primus, immerhin kehrt ihr Punktegarant zurück. Meller Grundschüler sind im Tischtennisfieber.