Im Island-Trikot dabei: Die Handball-D-Junioren der HSG Grönegau-Melle von Trainer Rolf Dieckhöner (rechts) sind am Samstag Gastgeber der Hauptrunde der Mini-WM. Foto: Rolf Dieckhöner

Samstag Hauptrunde in Neuenkirchen Junghandballer der HSG Melle wollen als „Island" ins Finale der Mini-WM Von noz.de | 02.06.2023, 08:12 Uhr

Die Nachwuchshandballer der HSG Grönegau-Melle nehmen gerade in den Farben von Island an der Mini-WM teil. Am Samstag steigt die Hauptrunde in Neuenkirchen. Die gastgebenden Meller D-Junioren hoffen, sich für das Viertelfinale qualifizieren zu können.