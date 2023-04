Der von einem Auslandsaufenthalt zurückgekehrte Lukas Möllersmann und die HSG Grönegau-Melle sehen sich gut gerüstet für das Topspiel gegen die HSG Osnabrück. Archivfoto: HSG Grönegau-Melle up-down up-down Eicken unterliegt Hunte-Aue Löwen Handballer der HSG Melle sind nach dem Sieg in Lemförde wieder Spitzenreiter Von noz.de | 17.04.2023, 11:46 Uhr

Eickens Verbandsliga-Handballer können ihren kleinen Negativlauf nicht stoppen und verlieren daheim 31:33 gegen die Hunte-Aue Löwen. Derweil erobert die HSG Grönegau-Melle mit einem 35:28-Sieg in Lemförde die Tabellenführung in der Regionsoberliga zurück. Am Wochenende kommt es zum Finale um den Aufstieg gegen Verfolger HSG Osnabrück.