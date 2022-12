Starke Vorstellung: Jendrik Röfer von der HSG Grönegau-Melle im Spiel gegen Damme. Foto: Rolf Dieckhöner up-down up-down Handball: HSG-Mädchen verlieren spät HSG Melle festigt die Führung durch einen deutlichen Sieg gegen den Damme Von noz.de | 05.12.2022, 10:37 Uhr

Die HSG Grönegau-Melle hat mit einem deutlichen Heimerfolg gegen den Dritten RW Damme die Tabellenführung in der Handball-Regionsoberliga untermauert. Derweil mussten sich die B-Juniorinnen der HSG in der Oberliga in den letzten drei Sekunden Oldenburg geschlagen geben.