Eickens Leistungsträger Janis Vogt – hier gegen den VfL Fredenbeck II am Ball – soll gegen Spitzenreiter Schiffdorf nach einer Verletzung wieder mit von der Partie sein. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Meller Sport: Tischtennis und Handball Eickener Handballer gehen entspannt ins Heimspiel gegen Primus Schiffdorf Von Heike Dierks und Mattis Wittenbrock | 17.11.2022, 14:00 Uhr

Die Tischtennisfrauen der SV Oldendorf bestreiten am Wochenende in der Regionalliga das Hinrunden-Endspiel um Platz zwei. Die Handballer der Eickener SV gehen ohne Druck in das Heimspiel gegen Verbandsliga-Primus Schiffdorf. Die Meller Sport-Vorschau.