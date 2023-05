Auf einen harten Kampf stellt sich Handball-Verbandsligist Eickener SV – hier mit Nils Sundermann gegen Daverden – im Heimspiel gegen die HSG Seevetal/Ashausen ein. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down HSG Melle kann in Damme aufsteigen Erstes Finale für Eicken im Abstiegskampf – mit dramatisch verschärfter Personallage Von Heike Dierks | 04.05.2023, 09:50 Uhr

Der Saisonendspurt der Meller Handballer ist an Spannung kaum zu überbieten: Die Eickener SV kämpft in der Verbandsliga um den Klassenerhalt und braucht daheim gegen Tabellennachbar Seevetal die Trendwende. Die HSG Grönegau-Melle kann in Damme den Aufstieg in die Landesliga perfekt machen.