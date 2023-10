Das Telefon klingelt, Sie heben ab: Am anderen Ende meldet sich ein Mann, der sich als Staatsanwalt aus Osnabrück ausgibt. Er erzählt, Ihre Tochter habe eine schwangere Frau angefahren, die ihren schweren Verletzungen erlegen sei. Zwischendurch übergibt der angebliche Staatsanwalt das Telefon an eine andere Person. Nun ist eine weinerliche Frauenstimme zu hören. Um die vermeintliche Tochter vor dem Gefängnis zu bewahren, sollen Sie Gold oder Schmuck als Kaution hinterlegen. Was tun Sie?

Dieses Szenario ist nicht aus der Luft gegriffen. Es sind Erlebnisse, die eine 84-jährige Seniorin aus Bohmte im August dieses Jahres genau so der Polizei geschildert hat. Die Anrufer sind Betrüger. Ihre Masche: ein sogenannter Schockanruf. Aber das weiß die Seniorin da noch nicht. Sie wird überrumpelt, übergibt das geforderte Geld und den Schmuck an eine Frau. Die Betrüger sind erfolgreich.

Solche und ähnliche Anrufe, aber auch Taschendiebstähle kommen im Wittlager Land und in Melle immer wieder vor. Julia Westerfeld ist Präventionsbeamtin der Polizei Bramsche. Auch das Wittlager Land fällt mit Bohmte und Ostercappeln in ihre Zuständigkeit. Hier schildert sie, mit welchen Maschen es die Bürger in der Region vor allem zu tun bekommen.

Schockanrufe – Betrug am Telefon

Tätern gelingt es leider immer noch zu häufig, vor allem Senioren mit sogenannten Schockanrufen zu überrumpeln. Symbolfoto: imago images/Fotostand

Die Masche: Den mittlerweile verbreiteten Schockanruf beschreibt Julia Westerfeld als Mischung aus zwei älteren Betrugsmaschen: Mit dem klassischen Enkeltrick hat der Schockanruf gemein, dass am Telefon vorgegaukelt würde, dass ein Angehöriger des potenziellen Opfers in einer Notlage sei. Dass wie im Fall der Bohmter Seniorin ein schwerer Autounfall mit dramatischen Konsequenzen vorgetäuscht würde, sei nicht unüblich so Westerfeld.

Mit der als „Falscher Polizist“ bekannten Masche teilt sich der Schockanruf das Vorgehen der Täter, sich als Autoritätsperson, in der Regel als Polizist oder Staatsanwalt auszugeben, um die Opfer unter Druck zu setzen. Manche Täter sind sogar in der Lage, eine falsche Telefonnummer vorzutäuschen, von der aus sie anrufen (sogenanntes Caller-ID-Spoofing ), sodass einer 110 im Telefondisplay nicht zu trauen ist. Ziel der Täter sei es laut Westerfeld, so stark emotional auf die Opfer einzuwirken, dass diese sich überrumpeln lassen „und in einen Tunnel geraten“, statt sachlich und rational vorzugehen.

Das rät die Polizei: Zuerst einmal Ruhe bewahren. „Man sollte sich die Frage stellen: Ist das plausibel, was da erzählt wird? Kann das überhaupt so passiert sein?“, sagt Julia Westerfeld. Auf keinen Fall solle man sich von solchen Anrufen unter Druck setzen lassen. Wenn man ein schlechtes Bauchgefühl habe, solle man lieber auflegen und selbst die Polizei kontaktieren, sagt Westerfeld. Doch Vorsicht: Der Kontakt zur Polizei sollte unbedingt selbst hergestellt werden.

Auf Angebote eines Anrufers wie: „Ich habe hier eine Rückrufnummer für Sie …“, die gelegentlich vorkommen würden, sollte auf keinen Fall eingegangen werden. Generell rufe die Polizei niemals mit der 110 an, erkundige sich nicht nach Wertgegenständen im Haus und fordere keine Kaution.

„Hallo Mama ...”, der Betrug per Textnachricht

SMS wie diese haben wohl viele schon auf dem Handy gehabt. Aber von der harmlosen Ansprache sollte man sich auf keinen Fall einlullen lassen. Symbolfoto: Alexander Kruggel

Die Masche: Täter nehmen auch per SMS- oder Messenger-Nachricht Kontakt zu ihren potenziellen Opfern auf. Häufig beginnen die Nachrichten recht unspezifisch mit „Hallo Mama/Papa …“, anschließend wird vorgegaukelt, der Sprößling habe eine neue Telefonnummer. Dann wird typischerweise vorgegeben, man habe ein Problem mit dem Online-Banking oder sei aus anderen Gründen in Geldnot. Natürlich verknüpft mit der Bitte, eine Überweisung zu tätigen. „In der Regel kommt es sehr schnell zu Geldforderungen“, sagt Julia Westerfeld. „Dieses Vorgehen ist natürlich besonders einfach für die Täter, weil sie damit sehr einfach viele Menschen erreichen. Solche Nachrichten gehen breit gestreut an alle möglichen Menschen raus – auch an Personen, die vom Alter her noch gar keine Kinder haben können“, sagt die 33-Jährige.

Das rät die Polizei: Die neue Telefonnummer sollte im ersten Moment nicht abgespeichert werden, rät Julia Westerfeld. Wer so eine Nachricht erhält, sollte unter der bislang bekannten Telefonnummer Kontakt zu den Angehörigen aufnehmen.

Taschendiebstahl: Vorsicht im Discounter

Vor Taschendieben sollte man sich beim Einkaufen, als auch bei dichtem Gedränge, zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt in Acht nehmen. Symbolfoto: imago images/Bihlmayerfotografie

Die Masche: Auch mit Taschendiebstahl hat es die Polizei in der Region nach wie vor zu tun. Hier sind ebenfalls Senioren bevorzugte Ziele der Täter, sagt Julia Westerfeld. „Es kommt vor, dass die den Diebstahl beim Einkaufen nicht bemerken und erst an der Kasse feststellen, dass ihr Portemonnaie nicht mehr da ist. Wer die Börse wo genau und wann entwendet haben könnte, ist dann meist nicht mehr zu rekonstruieren.“

Das rät die Polizei: Generell sollte vor allem in Supermärkten und Discountern Acht auf das Portemonnaie gegeben werden, da Taschendiebe dort häufiger zuschlagen. Aber auch dort, wo Menschen sich dicht an dicht drängen – gegen Ende des Jahres etwa auf Weihnachtsmärkten – sollte man besonders aufmerksam sein. Generell gilt: Geldbörsen oder andere Wertgegenstände sollten immer nah am Körper getragen werden und in einer Tasche, die mit einem Reißverschluss gesichert ist.

Die Gesäßtasche oder eine Einkaufstasche sind kein guter Ort für Portemonnaies. Außerdem sollte man nie mehr Bargeld mit sich führen, als man benötigt. Stellt man den Verlust des Portemonnaies fest, sollte umgehend der Sperrnotruf für Bankkarten, 116116, gewählt werden. „Und auf keinen Fall sollte man seine PIN-Nummer im Portemonnaie aufbewahren – auch das passiert leider immer noch gelegentlich”, sagt Julia Westerfeld.

Der Betrug bedeutet für die Opfer nicht nur finanzielle Verluste

Deutlich seltener als Schockanrufe oder Taschendiebstähle, bei denen Julia Westerfeld bei ihrer Arbeit einen Schwerpunkt setzt, kommen in der Region fingierte Haustürgeschäfte vor. Diese können beispielsweise dazu dienen, an der Haustür in ein Gespräch zu verwickeln, um einen Einschleichdiebstahl zu ermöglichen. Sprich: Ein Täter lenkt ab, ein Komplize verschafft sich Zugang zur Wohnung.

Mehr Informationen: Wer ist Julia Westerfeld? Julia Westerfeld ist Präventionsbeamtin der Polizei Bramsche, aber auch das Wittlager Land fällt mit Bohmte und Ostercappeln in ihre Zuständigkeit. Bis Mitte 2021 war die heute 33-Jährige hier auch im Einsatz- und Streifendienst tätig – seitdem hat sie ihre neue Aufgabe. Jetzt gehört es zu ihrer Arbeit an Schulen oder bei anderen Gesprächsrunden Informationen im Bereich der Kriminal- und Verkehrsprävention zu vermitteln, also etwa Jugendliche über die Folgen von Gewalt und Drogenkonsum aufzuklären, oder eben Seniorinnen und Senioren über Betrugsmaschen. Seit gut zwei Jahren ist Julia Westerfeld jetzt Präventionsbeamtin bei der Polizei Bramsche Foto: Lena Weimer

Über solche und ähnliche Maschen informiert die Präventionsbeamtin auch persönlich, in Gesprächsrunden und bei Vor-Ort-Terminen. Aus solchen Runden weiß sie, was ein Betrug oder selbst der Versuch bei den Opfern auslösen kann. „Das ist zwar sehr individuell, aber: Zu dem finanziellen Schaden herrscht dann häufig auch Verunsicherung. Schockanrufe werden ja in der Regel in der eigenen Wohnung entgegengenommen. Ein Ort, an dem man sich sicher fühlen sollte“, erzählt Julia Westerfeld. „Eine Seniorin, die einen solchen Anruf erhalten hat und ihn im ersten Moment auch als glaubhaft empfand, berichtete mir, sie sei in der Zeit danach vor jedem Klingeln des Telefons erschrocken.“

Klare Verabredungen helfen, Betrüger auflaufen zu lassen

Über die mutmaßlichen Täter hingegen sei oft wenig bekannt. Meist seien es – egal ob Schockanruf oder Taschendiebstahl – Profis, die überregional agierten. Das beste, was man tun könne, um ihnen nicht auf den Leim zu gehen, sei laut Julia Westerfeld: reden. „Es hilft natürlich, wenn man sich in der Familie darüber verständigt, dass man niemals per SMS nach Geld fragen würde, erst recht nicht nach so großen Summen, wie sie die Betrüger in der Regel verlangen. Dann ist bei solchen Anrufen oder Nachrichten, sofort jedem klar: Hier stimmt etwas nicht.“