Fleischstücke groß wie Buletten Giftköder? Polizei Melle ermittelt nach Funden am Palsterkampweg Von Christina Wiesmann | 08.11.2022, 15:14 Uhr

Hunde haben möglicherweise präparierte Fleischbrocken am Palsterkampweg in Sondermühlen gefressen. Hundebesitzer haben den Verdacht, dass es sich um Giftköder handeln könnte, und die Polizei in Melle eingeschaltet. Was haben die Ermittlungen bislang ergeben?