Ukraine-Konflikt Grundschule im Engelgarten spendet 5000€ an UNICEF Von Moritz Peter Look | 23.04.2022, 06:04 Uhr

Die Schüler der Grundschule im Engelgarten haben an zwei Wochenenden von ihnen verzierte Kerzen auf dem Wochenmarkt verkauft. Den stolzen Erlös übergaben sie an Unicef, um Familien in der Ukraine zu unterstützen.