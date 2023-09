Das ist die Lage: Die Grundschule am Schürenkamp ist eine katholische Bekenntnisschule, nimmt aber auch Kinder anderer Bekenntnisse auf. Sie sollte eigentlich zweizügig sein, also acht Klassen aufweisen. In der Vergangenheit wurden aber Ausnahmen gemacht, sodass dort im Schuljahr 2023/24 elf Klassen unterrichtet werden. Die Schule hat den Antrag gestellt, eine zwölfte einzurichten, um alle Anmeldungen für 2024/25 bewilligen zu können. Dafür könnte die Bücherei genutzt werden, die in der Schule an einem anderen Ort untergebracht werden könnte. Die Kosten für die Umwandlung beziffert die Verwaltung mit 15.000 bis 20.000 Euro. So steht es in einer Vorlage für den Bildungsausschuss, der am Dienstag im Forum über das Thema diskutierte. Am Ende wurde der Antrag der Schule mit 7:6 Stimmen abgelehnt.

Wie viele Kinder würden keinen Platz erhalten? Laut Prognose der Stadtverwaltung „mindestens neun“. Genauere Angaben sind noch nicht zu bekommen, weil es erstens noch erhebliche Unsicherheiten bezüglich der Flexi-Kinder und der I-Kinder gibt. Also jene, die sowohl 2024 als auch 2025 eingeschult werden könnten, sowie Inklusionskinder, die doppelt gezählt werden, weil ihr Betreuungsbedarf höher ist.

Gemäß Prognose (Stand: November 2022) wird für das Schuljahr 2024/25 mit 154 Kindern gerechnet. Von denen werden voraussichtlich 93 zur Grönenbergschule gehen und 61 im Engelgarten angemeldet.

Wenn es schon Ausnahmen gibt, warum kann man jetzt keine machen? Die Verwaltung nennt folgende Gründe, die dagegen sprechen:

Die Schulleitung habe 2019 schriftlich mitgeteilt, dass die Belastung mit elf Klassen auf Dauer nicht zu tragen sei. Inzwischen hat sie gewechselt, die neue Leitung sieht das anders. Die Politik hat 2018 ein sogenanntes Standardraumprogramm für die Meller Schulen erstellt, damit alle gleich behandelt werden. Stand 2020, als es noch zehn Klassen waren, fehlten im Gegensatz dazu bereits vier Differenzierungsräume, einer für pädagogische Mitarbeiter sowie ein Ganztagsbetreuungsraum. Eine weitere Klasse würde den Bedarf der Ganztagsbetreuung, Mittagsverpflegung sowie für Lehrpersonal erhöhen. Für die Ganztagsbetreuung sei nur ein Raum vorhanden, sie erfolge deshalb größtenteils in Klassenräumen. Die Grönenbergschule, die evangelische Kinder sowie auch viele mit Migrationshintergrund aufnimmt, hat freie Plätze. „Gehen wir in die Dreizügigkeit, wird es nicht lange dauern – zwei, drei Jahre – dann wird man sagen: uns fehlen Räume“, argumentierte der Erste Stadtrat Andreas Dreier im Bildungsausschuss.

Das sagt die Politik

Gerda Hövel, CDU: „Für die Umwandlung der Bücherei würden nur Tische, Stühle und zwei Schränke benötigt. Die Schule versichert, keine Forderungen bezüglich baulicher Maßnahmen zu stellen. Die Mensa bietet genug Platz.“

Matthias Pietsch, UWG: „Der Antrag kommt aus der Schulgemeinschaft. Ja, die Unterichtsbedingungen würden sich ein weiteres Mal verschlechtern, aber der Elternwille ist ein hohes Gut.“

Annegret Mielke, SPD: „Dreizügigkeit kann eine gewisse Zeit klappen, aber nicht auf Dauer. Wir müssen an den Grundschulen in Eicken-Bruche und Neuenkirchen bauen und können nicht noch mal den Engelgarten vergrößern.“

Silke Meier, Grüne: „Es ist ärgerlich für die Eltern, aber die Kapazitäten sind ausgereizt. Wir haben ein Luxusproblem, denn es sind nur 800 Meter bis zur Grönenbergschule.“

Anja Krohnfuß, Stadtelternrat: „Bei den Oberschulen möchten wir den Eltern nicht vorgeben, auf welche Schule ihre Kinder gehen, aber genau das tun wir hier.“