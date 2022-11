Die „Grüne Hausnummer“ ist eine Anerkennung für energieeffizientes Bauen und Sanieren. Foto: Petra Ropers up-down up-down Energieeffizientes Bauen und Sanieren Grüne Hausnummern als Anerkennung: Das zeichnet die Häuser in Melle aus Von Petra Ropers | 07.11.2022, 06:08 Uhr

Sie ist, was ihr Name besagt: Die „Grüne Hausnummer“ ist tatsächlich grün und damit durchaus ein Blickfang an der Hauswand. Vor allem aber ist sie eine Anerkennung für energieeffizientes Bauen und Sanieren. In Melle erhielten jetzt vier Hauseigentümer die Auszeichnung. Zwei stellen wir hier vor.