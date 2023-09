Der Diebstahl in größerem Stil hat sich nach Angaben der Polizei in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen ereignet. Ziel der Täter ist demnach ein Landmaschinenhandel an der Straße „Zur Fünfte“ in Wellingholzhausen gewesen.

Während des genannten Zeitraumes verschafften sich die unbekannten Täter unerlaubt Zugang zum Betriebsgelände und entwendeten Reifen für landwirtschaftliche Fahrzeuge entwendet. Die mehreren hundert Kilogramm schweren Reifen wurden mit einem Gabelstapler verladen, vermutet die Polizei. Für den Abtransport wurde offenbar ein Lkw eingesetzt.

Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Hinweise zu der Tat, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, nimmt die Polizei in Melle unter 05422 92260 entgegen.