Nach Feuer in Meller Innenstadt: Eine Brandursache kann ausgeschlossen werden Von Simone Grawe | 19.06.2023, 13:05 Uhr

Nach dem Großbrand in einem mehrstöckigen Haus in der Meller Innenstadt ermittelt die Polizei weiter nach der Brandursache. Wenngleich auch am Montag noch nicht feststand, wie das verheerende Feuer ausbrechen konnte, so schließt die Polizei eine Ursache in jedem Fall aus.