Halle und angrenzende Häuser evakuiert Großbrand in Melle-Buer: Lagerhalle steht in Flammen Von Simone Grawe | 16.11.2022, 11:19 Uhr

Im Meller Stadtteil Buer ist am Mittwochvormittag eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Halle sowie die angrenzenden Häuser wurden evakuiert. Eine große Anzahl an Einsatzkräften ist vor Ort