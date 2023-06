In Melle brennt ein Gebäude. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Löscharbeiten dauern an Großbrand in der Meller Innenstadt: Dachstuhl in Flammen Von Karsten Grosser | 12.06.2023, 18:23 Uhr | Update vor 7 Min.

Sirenenalarm in Melle: In der Innenstadt ist am Montagabend ein mehrstöckiges Haus in Brand geraten. Die Feuerwehr warnt per Katwarn vor dem Rauch.